Украина. Премьер лига12 ноября 2023, 14:29 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:35
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ФК Оболонь: «Оказывается, что фола нет….»
Киевский клуб – о судействе матча УПЛ с «Ворсклой»
12 ноября 2023, 14:29 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:35
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Пресс-служба киевского клуба «Оболонь» обнародовала видео одного эпизода матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (2:1).
Во втором тайме арбитр игры Кристина Козорог не зафиксировала фол в эпизоде, когда нападающий «Оболони» Игорь Краснопир оказался на газоне, упав в штрафной гостей, после контакта с полтавчанином Евгением Павлюком.
Вскоре после этого «Ворскла» организовала контратаку и заработала пенальти, который реализовал Руслан Степанюк, принеся своей команде победу 2:1.
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ну это не пенальти а опасный штрафной
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