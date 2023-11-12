ФК Оболонь: «Оказывается, что фола нет….»

Пресс-служба киевского клуба «Оболонь» обнародовала видео одного эпизода матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (2:1).

Во втором тайме арбитр игры Кристина Козорог не зафиксировала фол в эпизоде, когда нападающий «Оболони» Игорь Краснопир оказался на газоне, упав в штрафной гостей, после контакта с полтавчанином Евгением Павлюком.

Вскоре после этого «Ворскла» организовала контратаку и заработала пенальти, который реализовал Руслан Степанюк, принеся своей команде победу 2:1.