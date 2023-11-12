Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Оболонь: «Оказывается, что фола нет….»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 14:29 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:35
520
1

ФК Оболонь: «Оказывается, что фола нет….»

Киевский клуб – о судействе матча УПЛ с «Ворсклой»

12 ноября 2023, 14:29 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:35
520
1
ФК Оболонь: «Оказывается, что фола нет….»
ФК Оболонь Киев

Пресс-служба киевского клуба «Оболонь» обнародовала видео одного эпизода матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (2:1).

Во втором тайме арбитр игры Кристина Козорог не зафиксировала фол в эпизоде, когда нападающий «Оболони» Игорь Краснопир оказался на газоне, упав в штрафной гостей, после контакта с полтавчанином Евгением Павлюком.

Вскоре после этого «Ворскла» организовала контратаку и заработала пенальти, который реализовал Руслан Степанюк, принеся своей команде победу 2:1.

По теме:
Бывшая девушка Гегедоша: «Он альфонс и мошенник»
ТАЛЛЕС: «Мы едем в Одессу, чтобы добыть три очка»
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь - Ворскла Игорь Краснопир
Источник ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Теннис | 12 ноября 2023, 13:39 9
Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров

Ангелина добыла второе очко для команды

ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
Футбол | 11 ноября 2023, 20:25 2
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды

Александр помог «Арсеналу» обыграть «Бернли» в 12-м туре АПЛ

WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
Футбол | 12.11.2023, 14:54
WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
WhoScored: Миколенко – в топ-10 лучших игроков АПЛ за последние 6 матчей
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Футбол | 11.11.2023, 19:13
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Футбол | 11.11.2023, 17:10
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ну это не пенальти а опасный штрафной
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
12.11.2023, 00:37 1
Футбол
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
10.11.2023, 13:29 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 40
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
11.11.2023, 15:34 2
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
10.11.2023, 13:01 23
Футбол
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
10.11.2023, 12:20 14
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем