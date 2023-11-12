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  4. ТАЛЛЕС: «Мы едем в Одессу, чтобы добыть три очка»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 14:30 |
250
0

ТАЛЛЕС: «Мы едем в Одессу, чтобы добыть три очка»

Нападающий «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем»

12 ноября 2023, 14:30 |
250
0
ТАЛЛЕС: «Мы едем в Одессу, чтобы добыть три очка»
ФК Рух. Таллес

Нападающий львовского «Руха» Таллес поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в рамках 14-го тура УПЛ:

«У «Черноморца» много качественных игроков, которые играют в привлекательный футбол. Мы будем играть против хорошей команды, но и «Рух» тоже демонстрирует хорошую игру, поэтому мы едем в Одессу, чтобы получить три очка.

То, что «Черноморец» и «Рух» являются соседями в турнирной таблице, дополнительно мотивирует нас. Всегда интересно играть против таких соперников. Поэтому и побеждать в этих матчах очень приятно. Поэтому мы очень постараемся, чтобы на выезде получить положительный для нас результат».

Игра начнется уже сегодня, 12 ноября, в 17:00.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух Таллес Бренер
Источник ФК Рух Львов
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