ТАЛЛЕС: «Мы едем в Одессу, чтобы добыть три очка»

Нападающий львовского «Руха» Таллес поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в рамках 14-го тура УПЛ:

«У «Черноморца» много качественных игроков, которые играют в привлекательный футбол. Мы будем играть против хорошей команды, но и «Рух» тоже демонстрирует хорошую игру, поэтому мы едем в Одессу, чтобы получить три очка.

То, что «Черноморец» и «Рух» являются соседями в турнирной таблице, дополнительно мотивирует нас. Всегда интересно играть против таких соперников. Поэтому и побеждать в этих матчах очень приятно. Поэтому мы очень постараемся, чтобы на выезде получить положительный для нас результат».

Игра начнется уже сегодня, 12 ноября, в 17:00.