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  4. ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 14:17 |
2511
13

ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного

Мнения болельщиков по эпизоду разделились на 2 лагеря

12 ноября 2023, 14:17 |
2511
13
ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного
УПЛ. Даниил Бескоровайный

На 12-й минуте матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Динамо» Киев произошел спорный эпизод.

Главный арбитр поединка Максим Козыряцкий удалил с поля защитника криворожской команды Даниила Бескоровайного за фол последней надежды на Владиславе Ванате. На повторах можно заметить контакт между игроками, но болельщики сомневаются, что нарушение правил было достаточно жестким для красной карточки.

По состоянию на 35-ю минуту «Динамо» обыгрывает «Кривбасс» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились вышеупомянутый Владислав Ванат и Александр Караваев.

ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Даниил Бескоровайный удаление с поля видео Владислав Ванат
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 13
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Gargantua
еще 10 раз пересмотрел, похоже, что Ванат зацепился ногой за ногу. Контакт с Бескоровайным если и был (не видно с этого ракурса наступал ли тот на стопу), то он был уже после того, как Ванат начал падать.
Похоже это таки ошибка арбитра. А как же ВАР?
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+5
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Влад Тараненко
Попереднім коментаторам, коли це почали давати червону карточку за те, що гравець суперника заплутався у власних ногах, при тому що захисник в цей момент біжить метр від нього?
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+4
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Олексій Коваль
Зараз ще показали з різних ракурсів, 100 відсодків Ванат впав за власним бажанням, ніхто його навіть не торкнувся
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+3
Vitason
Это не красная карточка,я фанат Динамо и мне очень нравится игра Крывбаса и тренерская рука Верныдуба,он давно заслужил тренировать кого-то из наших грандов,но это не фол последней надежды игрок сам запутался в мяче и его уже догнали два игрока ,один из них наткнулся на игрока Динамо, который не мог на скорости обработать мяч и упал от прикосновения игрока Крывбаса, который явно не сбивал и не тянул за футболку , потому что игрока Динамо догнало два игрока соперника,повторяю догнало,а если догнало значит это уже не фол последней надежды,если бы они его не доганяли тогда это удаление,а так это большая помощь Динамо на старте поединка,не хочется чтобы Динамо так помогали ,они сами должны заслужить победу, тогда это будет честно,а так....
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+1
Анатолий Басов
Ну якщо за таке червона, то футбола в Україні нема. 
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0
Gargantua
ну вот с фронтального ракурса. судите сами был ли зацеп
https://ibb.co/NFxXwY8
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0
v.s0312
13 номер точно не трогав! А от 5 не видно з цього ракурсу!
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0
Swipe
В чому спірність? 200% вилучення. Sport.ua  в черговий раз пробиває дно.
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-1
Сергей Викторович
Для кого оно спорное ? Для фанатов Вечернего квартала ?
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-2
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