На 12-й минуте матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Динамо» Киев произошел спорный эпизод.

Главный арбитр поединка Максим Козыряцкий удалил с поля защитника криворожской команды Даниила Бескоровайного за фол последней надежды на Владиславе Ванате. На повторах можно заметить контакт между игроками, но болельщики сомневаются, что нарушение правил было достаточно жестким для красной карточки.

По состоянию на 35-ю минуту «Динамо» обыгрывает «Кривбасс» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились вышеупомянутый Владислав Ванат и Александр Караваев.

ВИДЕО. Кривбасс остался вдесятером из-за спорного удаления Бескоровайного