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  4. Марко САПУГА: «Черноморец играет в интересный футбол»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 14:03 |
160
0

Марко САПУГА: «Черноморец играет в интересный футбол»

Капитан «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем»

12 ноября 2023, 14:03 |
160
0
Марко САПУГА: «Черноморец играет в интересный футбол»
ФК Рух. Марко Сапуга

Капитан львовского «Руха» Марко Сапуга поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«Мы готовимся к хорошей игре против сильного соперника. Нас ожидает интересный матч в Одессе. «Черноморец» играет в интересный футбол и у них достаточно необычная тактическая схема. Впрочем тренерский штаб готовит нас к этому поединку и мы будем знать, как противодействовать сопернику.

Конечно, мы знаем, что несколько игроков «Черноморца» будут пропускать этот матч из-за дисквалификации. Однако мы не акцентируем на этом внимание. У одесситов хватает глубины состава, чтобы качественно заменить этих футболистов. Особенно в атаке есть много ярких игроков, которые выделяются своей скоростью и достаточно много забивают. Поэтому нам нужно хорошо подготовиться к противостоянию с «Черноморцем».

Матч «Черноморец» – «Рух» состоится 12 ноября в 14:00.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух Марко Сапуга
Источник ФК Рух Львов
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