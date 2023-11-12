Марко САПУГА: «Черноморец играет в интересный футбол»

Капитан львовского «Руха» Марко Сапуга поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«Мы готовимся к хорошей игре против сильного соперника. Нас ожидает интересный матч в Одессе. «Черноморец» играет в интересный футбол и у них достаточно необычная тактическая схема. Впрочем тренерский штаб готовит нас к этому поединку и мы будем знать, как противодействовать сопернику.

Конечно, мы знаем, что несколько игроков «Черноморца» будут пропускать этот матч из-за дисквалификации. Однако мы не акцентируем на этом внимание. У одесситов хватает глубины состава, чтобы качественно заменить этих футболистов. Особенно в атаке есть много ярких игроков, которые выделяются своей скоростью и достаточно много забивают. Поэтому нам нужно хорошо подготовиться к противостоянию с «Черноморцем».

Матч «Черноморец» – «Рух» состоится 12 ноября в 14:00.