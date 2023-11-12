Заря – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 ноября, «Заря» на стадионе «Скиф» в матче четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Пока что команды занимают 14-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Олега Дулуба на матч:

«Заря»: Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Кирюханцев, Дрышлюк, Нагнойный, Мичин, Алефиренко, Антюх.

ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Ковалев, Рыбалка, Селин, Г. Пасич, С. Шестаков, Олейник, Хобленко.