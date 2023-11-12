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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 12:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 13:14
363
0

Заря – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 14:00

12 ноября 2023, 12:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 13:14
363
0
Заря – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Стадион Скиф

Сегодня, 12 ноября, «Заря» на стадионе «Скиф» в матче четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Пока что команды занимают 14-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Олега Дулуба на матч:

«Заря»: Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Кирюханцев, Дрышлюк, Нагнойный, Мичин, Алефиренко, Антюх.

ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Ковалев, Рыбалка, Селин, Г. Пасич, С. Шестаков, Олейник, Хобленко.

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Источник Sport.ua
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