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  4. Андрей КЛИЩУК: «Уверен, против Динамо будет интересный матч для фанатов»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 12:37 |
221
0

Андрей КЛИЩУК: «Уверен, против Динамо будет интересный матч для фанатов»

Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

12 ноября 2023, 12:37 |
221
0
Андрей КЛИЩУК: «Уверен, против Динамо будет интересный матч для фанатов»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Впереди – важная игра против одного из грандов украинского футбола. Какие мысли накануне?

– Честно говоря, подготовка проходит в обычном графике, как и к любому другому поединку УПЛ. Изучаем соперника и настраиваемся на тяжелый матч. Понимаем, против кого будем играть. Уверен, будет интересная встреча для болельщиков.

– Есть ли друзья и знакомые в составе соперника, с кем-то поддерживаешь связь?

– Да, знаю некоторых ребят. Например, Бущана, Андриевского, Супрягу, Кабаева, Волошина. Иногда общаемся, но грядущий матч не обсуждали. У каждого своя подготовка к противостоянию и все сконцентрированы на этом, ведь это важный этап перед встречей.

– Можешь выделить трех топ-футболистов в составе соперника?

– По моему мнению, это Ярмоленко, Буяльский и Бражко. Они – умные в футбольном плане исполнители. Против них надо действовать максимально внимательно и осторожно.

Матч «Кривбасс» – «Динамо» Киев состоится 12 ноября в 13:00.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Андрей Клищук Динамо Киев Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо
Источник ФК Кривбасс
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