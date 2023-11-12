Андрей КЛИЩУК: «Уверен, против Динамо будет интересный матч для фанатов»
Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
– Впереди – важная игра против одного из грандов украинского футбола. Какие мысли накануне?
– Честно говоря, подготовка проходит в обычном графике, как и к любому другому поединку УПЛ. Изучаем соперника и настраиваемся на тяжелый матч. Понимаем, против кого будем играть. Уверен, будет интересная встреча для болельщиков.
– Есть ли друзья и знакомые в составе соперника, с кем-то поддерживаешь связь?
– Да, знаю некоторых ребят. Например, Бущана, Андриевского, Супрягу, Кабаева, Волошина. Иногда общаемся, но грядущий матч не обсуждали. У каждого своя подготовка к противостоянию и все сконцентрированы на этом, ведь это важный этап перед встречей.
– Можешь выделить трех топ-футболистов в составе соперника?
– По моему мнению, это Ярмоленко, Буяльский и Бражко. Они – умные в футбольном плане исполнители. Против них надо действовать максимально внимательно и осторожно.
Матч «Кривбасс» – «Динамо» Киев состоится 12 ноября в 13:00.
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