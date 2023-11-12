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Испания
12 ноября 2023, 11:01 | Обновлено 12 ноября 2023, 11:06
186
5

ХАВИ: «Нынешняя Барселона – это голодные до побед футболисты»

Испанский тренер – о подопечных

12 ноября 2023, 11:01 | Обновлено 12 ноября 2023, 11:06
186
5
ХАВИ: «Нынешняя Барселона – это голодные до побед футболисты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку силе своей команды в преддверии ее очередного матча в Ла Лиге с «Алавесом».

«Иногда у нас случается ментальная блокировка, которая возникает из-за того, что у нас нет порядка на поле. Нынешняя «Барселона» представляет собой группу сильных футболистов, которые голодны до побед. Это одна из лучших раздевалок, в которых я когда-либо был, где с игроками можно говорить по-человечески. И в матче с «Алавесом», я надеюсь, это увидит весь мир», – заявил Хави.

Встреча «Барселоны» с «Алавесом» состоится в воскресенье, 12 ноября, начало – в 17:15 по киевскому времени.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 3-е место с 27 очками после 12 игр.

Ранее сообщалось, что ряд игроков «Барселоны» недоволен Хави, а в команде царит гнетущая атмосфера.

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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Злий Глобинець
Ну, як перемог нема, то може і голодні
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Олександр
У Барсы все победы добыты в муках .игры вообще нет 
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0
Олександр
При хави они стали еще голоднее до перемог .При кумане занмали третье место в группе но хоть динамо не влетали 
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0
rozalievka
Сегодняшняя Барса это ДНО футбола и позор!!
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0
DK1961
Бла-бла-бла. Такой же хвастунишка и болтун. Как тренер - полный НОЛЬ. Дважды уже доказал это - в матчах с Реалом и Шахтером
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0
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