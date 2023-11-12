ХАВИ: «Нынешняя Барселона – это голодные до побед футболисты»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку силе своей команды в преддверии ее очередного матча в Ла Лиге с «Алавесом».

«Иногда у нас случается ментальная блокировка, которая возникает из-за того, что у нас нет порядка на поле. Нынешняя «Барселона» представляет собой группу сильных футболистов, которые голодны до побед. Это одна из лучших раздевалок, в которых я когда-либо был, где с игроками можно говорить по-человечески. И в матче с «Алавесом», я надеюсь, это увидит весь мир», – заявил Хави.

Встреча «Барселоны» с «Алавесом» состоится в воскресенье, 12 ноября, начало – в 17:15 по киевскому времени.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 3-е место с 27 очками после 12 игр.

Ранее сообщалось, что ряд игроков «Барселоны» недоволен Хави, а в команде царит гнетущая атмосфера.