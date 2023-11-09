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  4. Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Испания
09 ноября 2023, 12:42 | Обновлено 09 ноября 2023, 13:30
1929
0

Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера

Любопытный инсайд из стана каталонцев…

09 ноября 2023, 12:42 | Обновлено 09 ноября 2023, 13:30
1929
0
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
shakhtar.com. Хави

В стане каталонской «Барселоны» царит гнетущая атмосфера, а ряд футболистов проявляет недовольство методами работы главного тренера Хави, пишет El Nacional.

По информации источника, кризис в стане «блаугранас» начался после поражения от «Реала» в рамах Ла Лиги (1:2), после которого последовал невнятный матч в чемпионате с «Реал Сосьедадом» (1:0) и еще одно поражение – на этот раз в Лиге чемпионов от «Шахтера» (0:1).

Есть ряд футболистов, которые пребывают в плохой форме – Роберт Левандовски, Маркос Алонсо, Жюль Кунде, Рафинья и Ориоль Ромеу, однако в команде есть как минимум до четырех игроков, которые подозревают, что причина последних неудач заключается вовсе не в этом.

Они полагают, что проблема заключается в Хави. Его подходы к работе неправильные, а подготовка к матчам выглядит неадекватной. Более того, во многих случаях команда склонна к чрезмерному конформизму и консерватизму, и это объясняет, почему ей так сложно выигрывать матчи без страданий и с комфортной разницей в счете. Кроме того, как заявил Илкай Гюндоган, сам Хави недостаточно самокритичен и всегда ищет отговорки.

В руководстве клуба Хави пока пользуется большой поддержкой, потому как его считают легендой «блаугранас», однако специалист очень далек от того, чтобы стать преемником Хосепа Гвардиолы, так как за два года на должности выиграл лишь один чемпионат и Суперкубок Испании, а это несравнимо с достижениями Пепа за аналогичный период его пребывания на посту коуча «Барсы».

Свой следующий матч «Барселона» проведет 12 ноября в рамках Ла Лиги против «Алавеса».

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Хави Барселона Шахтер - Барселона Илкай Гюндоган выбор редакции чемпионат Испании по футболу
Источник El Nacional
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