Испания12 ноября 2023, 10:26 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:29
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5
Андрей ЛУНИН: «Продолжаем»
Украинский голкипер – о крупной победе «Реала» над «Валенсией»
12 ноября 2023, 10:26 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:29
3363
5
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин дал свою оценку поединку 13-го тура чемпионата Испании, в котором «галактикос» дома разбили «Валенсию» со счетом 5:1.
«Матчи на Бернабеу – это... 🤩🔝😍💪
+3 и продолжаем ⚽ 👍», – написал Лунин в инстаграм.
«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 32 очка.
Ранее сообщалось, что «Реал» за победу над «Валенсией» похвалил наставник команды Карло Анчелотти.
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Все ж таки я вірю, що їм всім це йде на користь. Навіть досвід виступів, хоч він буде!