Андрей ЛУНИН: «Продолжаем»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин дал свою оценку поединку 13-го тура чемпионата Испании, в котором «галактикос» дома разбили «Валенсию» со счетом 5:1.

«Матчи на Бернабеу – это... 🤩🔝😍💪 +3 и продолжаем ⚽ 👍», – написал Лунин в инстаграм.

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 32 очка.

Ранее сообщалось, что «Реал» за победу над «Валенсией» похвалил наставник команды Карло Анчелотти.