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Испания
12 ноября 2023, 10:26 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:29
3363
5

Андрей ЛУНИН: «Продолжаем»

Украинский голкипер – о крупной победе «Реала» над «Валенсией»

12 ноября 2023, 10:26 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:29
3363
5
Андрей ЛУНИН: «Продолжаем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин дал свою оценку поединку 13-го тура чемпионата Испании, в котором «галактикос» дома разбили «Валенсию» со счетом 5:1.

«Матчи на Бернабеу – это... 🤩🔝😍💪

+3 и продолжаем ⚽ 👍», – написал Лунин в инстаграм.

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 32 очка.

Ранее сообщалось, что «Реал» за победу над «Валенсией» похвалил наставник команды Карло Анчелотти.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Remark
Вот хто би міг подумати свого часу, що наші хлопці в один проміжок часу будуть грати в Челсі, Реалі Валенсії, лідері Ла Ліги та в командах АПЛ в такій кількості?
Все ж таки я вірю, що їм всім це йде на користь. Навіть досвід виступів, хоч він буде!
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