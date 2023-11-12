ЛАВРИНЕНКО: «Мы играли на контратаках. Мяч застревал в лужах на поле»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение в матче 14-го тура УПЛ против «Александрии» (0:1).

«Игра сегодня была по-настоящему боевой. Погода внесла коррективы. Было тяжело, мяч застрял в лужах на поле. Но обе команды проявили характер, никто не хотел уступать. В таких играх все решает один гол. К сожалению, мы не сумели сегодня забить. Александрия же свой шанс реализовала и победила.

Сегодня строили свою игру на контратаках. Именно поэтому «Александрия» больше владела мячом. Мы старались активно встречать соперника в средней зоне и остро контратаковать. Ребята проявили характер, сражались. Но так бывает: одна хорошая атака соперника, и мы пропустили этот решающий гол.

Конечно, мы недовольны результатом. Должны работать дальше. Все зависит только от нас. Должны выбираться из ситуации, в которой оказались».