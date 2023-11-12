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  4. ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал Сосьедад вырвал победу и вошел в топ-6
Чемпионат Испании
Альмерия
11.11.2023 17:15 – FT 1 : 3
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 ноября 2023, 06:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 06:34
127
0

ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал Сосьедад вырвал победу и вошел в топ-6

11 ноября состоялись несколько матчей 13-го тура чемпионата Испании

12 ноября 2023, 06:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 06:34
127
0
ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал Сосьедад вырвал победу и вошел в топ-6
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялись несколько матчей 13-го тура чемпионата Испании

Реал Сосьедад взял три очка, забив два гола Альмерии в компенсированное время (3:1) и вошел в топ-6 Ла Лиги.

Ла Лига. 13-й тур, 11 ноября

Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3

Голы: Аррибас, 76 – Оярсабаль, 62, Фернандес, 90+1 (пен), Субименди, 90+5

Гранада – Хетафе – 1:1

Голы: Вильяр, 45+4 – Майораль, 2

Осасуна – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Будимир, 74 – Молейро, 71

Турнирная таблица

Видеообзор матчей

Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3

Гранада – Хетафе – 1:1

Осасуна – Лас-Пальмас – 1:1

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Реал Сосьедад).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Фернандес Луна (Реал Сосьедад).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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