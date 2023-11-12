ВИДЕО. Игровой день Ла Лиги. Реал Сосьедад вырвал победу и вошел в топ-6
11 ноября состоялись несколько матчей 13-го тура чемпионата Испании
11 ноября состоялись несколько матчей 13-го тура чемпионата Испании
Реал Сосьедад взял три очка, забив два гола Альмерии в компенсированное время (3:1) и вошел в топ-6 Ла Лиги.
Ла Лига. 13-й тур, 11 ноября
Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3
Голы: Аррибас, 76 – Оярсабаль, 62, Фернандес, 90+1 (пен), Субименди, 90+5
Гранада – Хетафе – 1:1
Голы: Вильяр, 45+4 – Майораль, 2
Осасуна – Лас-Пальмас – 1:1
Голы: Будимир, 74 – Молейро, 71
Турнирная таблица
Видеообзор матчей
Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3
Гранада – Хетафе – 1:1
Осасуна – Лас-Пальмас – 1:1
События матча
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