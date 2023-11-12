ШАСТАЛ: «Очень приятно одну ночь провести на вершине турнирной таблицы»
Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»
Житомирское «Полесье» одержало домашнюю победу в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1).
Голами за «волков» отличились Дмитрий Шастал и Василий Грицук.
Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал в послематчевом комментарии отметил:
«Надо переспать эту ночь, проснуться и тогда уже почувствовать себя на первой строчке в таблице. Конечно, предстоят еще матчи у наших конкурентов.
Но это, думаю, определенно приятно и нам, и нашим болельщикам. Как минимум одну ночь провести на первой строчке».
ВИДЕО. Реакция Дмитрия Шастала после матча Полесья против Металлиста 1925
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