ШАСТАЛ: «Очень приятно одну ночь провести на вершине турнирной таблицы»

Житомирское «Полесье» одержало домашнюю победу в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1).

Голами за «волков» отличились Дмитрий Шастал и Василий Грицук.

Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал в послематчевом комментарии отметил:

«Надо переспать эту ночь, проснуться и тогда уже почувствовать себя на первой строчке в таблице. Конечно, предстоят еще матчи у наших конкурентов.

Но это, думаю, определенно приятно и нам, и нашим болельщикам. Как минимум одну ночь провести на первой строчке».

ВИДЕО. Реакция Дмитрия Шастала после матча Полесья против Металлиста 1925