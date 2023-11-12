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  4. ШАСТАЛ: «Очень приятно одну ночь провести на вершине турнирной таблицы»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:44
265
0

ШАСТАЛ: «Очень приятно одну ночь провести на вершине турнирной таблицы»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

12 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:44
265
0
ШАСТАЛ: «Очень приятно одну ночь провести на вершине турнирной таблицы»
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Житомирское «Полесье» одержало домашнюю победу в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1).

Голами за «волков» отличились Дмитрий Шастал и Василий Грицук.

Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал в послематчевом комментарии отметил:

«Надо переспать эту ночь, проснуться и тогда уже почувствовать себя на первой строчке в таблице. Конечно, предстоят еще матчи у наших конкурентов.

Но это, думаю, определенно приятно и нам, и нашим болельщикам. Как минимум одну ночь провести на первой строчке».

ВИДЕО. Реакция Дмитрия Шастала после матча Полесья против Металлиста 1925

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Источник ФК Полесье
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