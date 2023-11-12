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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:33
22
0

Василий ГРИЦУК: «У Полесья был нелегкий период с кубковыми матчами»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

12 ноября 2023, 04:59 | Обновлено 12 ноября 2023, 05:33
22
0
Василий ГРИЦУК: «У Полесья был нелегкий период с кубковыми матчами»
ФК Полесье. Василий Грицук

Житомирское «Полесье» одержало домашнюю победу в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1).

Голами за «волков» отличились Дмитрий Шастал и Василий Грицук. Полузащитник «Полесья» Василий Грицук в послематчевом комментарии отметил:

«Я считаю, что вся команда – молодцы. У нас был нелегкий период с кубковыми матчами. Я думаю, что, возможно, ребята не до конца смогли набраться сил. Но у нас очень хорошая команда, и мы играем, прежде всего, для болельщиков.

Думаю, что все в состоянии. Не важно, кто выйдет. Важно, чтобы выходящий делал то, что от него требуется».

ВИДЕО. Реакция Василия Грицука после матча Полесья против Металлиста 1925

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 Василий Грицук
Источник ФК Полесье
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