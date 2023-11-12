Франция12 ноября 2023, 03:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 03:55
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ВИДЕО. Драматичный пенальти на 90+9 мин. Монако чуть не проиграл Гавру
Самюэль Грансир не сумел реализовать 11-метровый в конце игры
12 ноября 2023, 03:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 03:55
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В матче 12-го тура чемпионата Франции «Гавр» и «Монако» сыграли в нулевую ничью (0:0).
На 90+10-й минуте хозяева поля имели шанс вырвать победу. Самюэль Грансир не забил 11-метровый, сэйв сделал голкипер Филипп Кен
«Монако» с 24 очками занимает 3-е место, впереди идут ПСЖ (27) и Ницца (26). «Гавр», имея 15 очков, находится на 6-й позиции.
Лига 1. 12-й тур, 11 ноября
Гавр – Монако – 0:0
Незабитый пенальти: Грансир, 90+9 (Гавр)
Видеообзор матча
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