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Чемпионат Франции
Гавр
11.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 ноября 2023, 03:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 03:55
43
0

ВИДЕО. Драматичный пенальти на 90+9 мин. Монако чуть не проиграл Гавру

Самюэль Грансир не сумел реализовать 11-метровый в конце игры

12 ноября 2023, 03:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 03:55
43
0
ВИДЕО. Драматичный пенальти на 90+9 мин. Монако чуть не проиграл Гавру
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Гавр» и «Монако» сыграли в нулевую ничью (0:0).

На 90+10-й минуте хозяева поля имели шанс вырвать победу. Самюэль Грансир не забил 11-метровый, сэйв сделал голкипер Филипп Кен

«Монако» с 24 очками занимает 3-е место, впереди идут ПСЖ (27) и Ницца (26). «Гавр», имея 15 очков, находится на 6-й позиции.

Лига 1. 12-й тур, 11 ноября

Гавр – Монако – 0:0

Незабитый пенальти: Грансир, 90+9 (Гавр)

Видеообзор матча

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Монако Гавр чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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