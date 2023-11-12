ВИДЕО. Драматичный пенальти на 90+9 мин. Монако чуть не проиграл Гавру

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Гавр» и «Монако» сыграли в нулевую ничью (0:0).

На 90+10-й минуте хозяева поля имели шанс вырвать победу. Самюэль Грансир не забил 11-метровый, сэйв сделал голкипер Филипп Кен

«Монако» с 24 очками занимает 3-е место, впереди идут ПСЖ (27) и Ницца (26). «Гавр», имея 15 очков, находится на 6-й позиции.

Лига 1. 12-й тур, 11 ноября

Гавр – Монако – 0:0

Незабитый пенальти: Грансир, 90+9 (Гавр)

Видеообзор матча