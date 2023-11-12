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  4. Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
12 ноября 2023, 02:05 |
44
0

Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на Итоговом турнире АТР 2023

12 ноября 2023, 02:05 |
44
0
Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Хольгер Руне

12 ноября состоятся матчи 1-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых помещениях в Турине (Италия).

Новак Джокович (Сербия, ATP 1) сыграет против Хольгера Руне (Дания, ATP 10). Встреча состоится 4-м запуском после матча Гонсалес / Роже-Васслен – Гранольерс / Себальос. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов. Новак выиграл 2-й очный поединок.

В Зеленой группе Новак и Хольгер играют с Янником Синнером и Стефаносом Циципасом.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Новак Джокович Хольгер Руне смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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