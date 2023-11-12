Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября состоятся матчи 1-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых помещениях в Турине (Италия).

Новак Джокович (Сербия, ATP 1) сыграет против Хольгера Руне (Дания, ATP 10). Встреча состоится 4-м запуском после матча Гонсалес / Роже-Васслен – Гранольерс / Себальос. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисистов. Новак выиграл 2-й очный поединок.

В Зеленой группе Новак и Хольгер играют с Янником Синнером и Стефаносом Циципасом.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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