Янник Синнер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября состоятся матчи 1-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых помещениях в Турине (Италия).

Янник Синнер (Италия, ATP 4) сыграет против Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 6). Встреча состоится 2-м запуском на после матча Додиг / Крайчек – Гонсалес / Мольтени. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча теннисистов. Грек выиграл 5 очных поединков.

В Зеленой группе Янник и Стефанос играют вместе с Новаком Джоковичем и Хольгером Руне.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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