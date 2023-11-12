Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
12 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:57
15
0

Янник Синнер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

12 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:57
15
0
Янник Синнер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

12 ноября состоятся матчи 1-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых помещениях в Турине (Италия).

Янник Синнер (Италия, ATP 4) сыграет против Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 6). Встреча состоится 2-м запуском на после матча Додиг / Крайчек – Гонсалес / Мольтени. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет восьмая встреча теннисистов. Грек выиграл 5 очных поединков.

В Зеленой группе Янник и Стефанос играют вместе с Новаком Джоковичем и Хольгером Руне.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Новак Джокович – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
У Алькараса – 2.5 нейтрала. Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР
Янник Синнер Стефанос Циципас смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Футбол | 11 ноября 2023, 19:05 8
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка
Победа Арсенала с топ-голом Зинченко, Эвертон с мячом Миколенко взял 3 очка

11 ноября состоялись матч 12-го тура АПЛ

Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Другие виды | 11 ноября 2023, 06:37 1
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан

Главные новости за 10 ноября на Sport.ua

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Теннис | 11.11.2023, 17:10
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Бокс | 11.11.2023, 15:34
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Футбол | 11.11.2023, 15:45
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, скоро все закончится, россия вернется в еврокубки»
10.11.2023, 13:01 22
Футбол
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 106
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 7
Футбол
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
11.11.2023, 19:13 1
Футбол
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
10.11.2023, 13:36 5
Бокс
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 33
Футбол
Что случилось? Кроуфорд без боя потерял статус абсолютного чемпиона мира
Что случилось? Кроуфорд без боя потерял статус абсолютного чемпиона мира
10.11.2023, 09:57 2
Бокс
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
Не будет ждать. Нганну нашел соперника на бой в декабре
10.11.2023, 13:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем