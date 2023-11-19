Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября
С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP 2023.
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 18 ноября, а финал – в воскресенье, 19 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.
РАСПИСАНИЕ
ФИНАЛ
19 ноября
- 19:00 Янник Синнер – Новак Джокович – 3:6, 3:6
ПОЛУФИНАЛЫ
18 ноября
- 15:00 Янник Синнер – Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1
- 22:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович – 3:6, 2:6
ГРУППОВОЙ РАУНД
17 ноября
- 15:00 Карлос Алькарас – Даниил Медведев – 6:4, 6:4
- 22:00 Александр Зверев – Андрей Рублев – 4:6, 4:6
16 ноября
- 15:00 Новак Джокович – Хуберт Хуркач – 7:6 (7:1), 4:6, 6:1
- 22:00 Янник Синнер – Хольгер Руне – 6:2, 5:7, 6:4
15 ноября
- 15:00 Карлос Алькарас – Андрей Рублев – 7:5, 6:2
- 22:00 Даниил Медведев – Александр Зверев – 7:6 (9:7), 6:4
14 ноября
- 15:00 Стефанос Циципас – Хольгер Руне – 1:2, RET., Циципас
- 22:00 Новак Джокович – Янник Синнер – 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)
13 ноября
- 15:00 Карлос Алькарас – Александр Зверев – 7:6 (7:3), 3:6, 4:6
- 22:00 Даниил Медведев – Андрей Рублев – 6:4, 6:2
12 ноября
- 15:30 Янник Синнер – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4
- 22:00 Новак Джокович – Хольгер Руне – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Зеленая группа
|Теннисист
|Джокович
|Синнер
|Циципас / Хуркач [матч с Джоковичем]
|Руне
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Новак Джокович
|-
|5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)
|7:6 (7:1), 4:6, 6:1
|7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3
|3
|5/54
|Янник Синнер
|7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)
|-
|6:4, 6:4
|6:2, 5:7, 6:4
|3
|6/59
|Стефанос Циципас [ Хуберт Хуркач]*
|6:7 (1:7), 6:4, 1:6
|4:6, 4:6
|-
|1:2, RET., Циципас
|3
|1/22
|Хольгер Руне
|6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 3:6
|2:6, 7:5, 4:6
|2:1, RET., Циципас
|-
|3
|4/31
Красная группа
|Тениссист
|Алькарас
|Зверев
|Медведев
|Рублев
|Матчи
|Сеты/ Геймы
|Карлос Алькарас
|-
|7:6 (7:3), 3:6, 4:6
|6:4, 6:4
|7:5, 6:2
|3
|5/39
|Александр Зверев
|6:7 (3:7), 6:3, 6:4
|-
|6:7 (7:9), 4:6
|6:4, 6:4
|3
|4/36
|Даниил Медведев
|4:6, 4:6
|7:6 (9:7), 6:4
|-
|6:4, 6:2
|3
|4/33
|Андрей Рублев
|5:7, 2:6
|4:6, 4:6
|4:6, 2:6
|-
|3
|0/21
*Хуркач заменил Циципаса после того, как грек снялся с матча против Руне.
Правила распределения мест:
1. Наибольшее количество побед.
2. Наибольшее количество сыгранных матчей.
3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.
4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:
- процент выигранных сетов.
- процент выигранных геймов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ноле вышел в финал ATP Finals 2023, где сыграет против Янника Синнера
Уже известны 16 из 24 участников финального раунда Евро-2024