Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP 2023.

Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходит первые два места.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 18 ноября, а финал – в воскресенье, 19 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

ФИНАЛ

19 ноября

19:00 Янник Синнер – Новак Джокович – 3:6, 3:6

ПОЛУФИНАЛЫ

18 ноября

15:00 Янник Синнер – Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1

– Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 22:00 Карлос Алькарас – Новак Джокович – 3:6, 2:6

ГРУППОВОЙ РАУНД

17 ноября

15:00 Карлос Алькарас – Даниил Медведев – 6:4, 6:4

Карлос Алькарас – Даниил Медведев – 6:4, 6:4 22:00 Александр Зверев – Андрей Рублев – 4:6, 4:6

16 ноября

15:00 Новак Джокович – Хуберт Хуркач – 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Новак Джокович – Хуберт Хуркач – 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 22:00 Янник Синнер – Хольгер Руне – 6:2, 5:7, 6:4

15 ноября

15:00 Карлос Алькарас – Андрей Рублев – 7:5, 6:2

Карлос Алькарас – Андрей Рублев – 7:5, 6:2 22:00 Даниил Медведев – Александр Зверев – 7:6 (9:7), 6:4

14 ноября

15:00 Стефанос Циципас – Хольгер Руне – 1:2, RET., Циципас

Стефанос Циципас – Хольгер Руне – 1:2, RET., Циципас 22:00 Новак Джокович – Янник Синнер – 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)

13 ноября

15:00 Карлос Алькарас – Александр Зверев – 7:6 (7:3), 3:6, 4:6

Карлос Алькарас – Александр Зверев – 7:6 (7:3), 3:6, 4:6 22:00 Даниил Медведев – Андрей Рублев – 6:4, 6:2

12 ноября

15:30 Янник Синнер – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4

Янник Синнер – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4 22:00 Новак Джокович – Хольгер Руне – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Зеленая группа

Теннисист Джокович Синнер Циципас / Хуркач [матч с Джоковичем] Руне Матчи Сеты / Геймы Новак Джокович - 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7) 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 3 5/54 Янник Синнер 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) - 6:4, 6:4 6:2, 5:7, 6:4 3 6/59 Стефанос Циципас [ Хуберт Хуркач]* 6:7 (1:7), 6:4, 1:6 4:6, 4:6 - 1:2, RET., Циципас 3 1/22 Хольгер Руне 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 3:6 2:6, 7:5, 4:6 2:1, RET., Циципас - 3 4/31

Красная группа

Тениссист Алькарас Зверев Медведев Рублев Матчи Сеты/ Геймы Карлос Алькарас - 7:6 (7:3), 3:6, 4:6 6:4, 6:4 7:5, 6:2 3 5/39 Александр Зверев 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 - 6:7 (7:9), 4:6 6:4, 6:4 3 4/36 Даниил Медведев 4:6, 4:6 7:6 (9:7), 6:4 - 6:4, 6:2 3 4/33 Андрей Рублев 5:7, 2:6 4:6, 4:6 4:6, 2:6 - 3 0/21

*Хуркач заменил Циципаса после того, как грек снялся с матча против Руне.

Правила распределения мест:

1. Наибольшее количество побед.

2. Наибольшее количество сыгранных матчей.

3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.

4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:

- процент выигранных сетов.

- процент выигранных геймов.