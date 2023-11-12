У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия

11 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе хозяев и отстоял в воротах весь поединок. Украинец Роман Яремчук появился на поле на 70-й минуте, результативными действиями отметится за гостей не сумел.

После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки украинцам. Лунин получил 6.8 баллов, а Яремчук – 6.0.

Лучшим игроком встречи был признан Родриго (10), на счету которого дубль и 2 ассиста. Винисиус Жуниор, который также отличился в этом поединке дважды, получил 9.9 баллов.

Оценки WhoScored за матч Реал – Валенсия – 5:1