У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
Королевский клуб разгромил «летучих мышей» со счетом 5:1
11 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе хозяев и отстоял в воротах весь поединок. Украинец Роман Яремчук появился на поле на 70-й минуте, результативными действиями отметится за гостей не сумел.
После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки украинцам. Лунин получил 6.8 баллов, а Яремчук – 6.0.
Лучшим игроком встречи был признан Родриго (10), на счету которого дубль и 2 ассиста. Винисиус Жуниор, который также отличился в этом поединке дважды, получил 9.9 баллов.
Оценки WhoScored за матч Реал – Валенсия – 5:1
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