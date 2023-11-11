Сандерленд – Бирмингем – 3:1. Ассист Русина в падении на Беллингема. Видео

11 ноября состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Бирмингем». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинский футболист «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Абдулайе.

На 17-й украинец в падении отдал головой ассист на младшего брата Джуда Беллингема Джоуба.

Чемпионшип. 16-й тур. 11 ноября

Сандерленд – Бирмингем – 3:1



Голы: Беллингем (17), Сандерсон автогол (57), Аушиш (76) – Мийоси (30)

Видео голов и обзор матча: