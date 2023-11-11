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Англия
11 ноября 2023, 23:15 |
268
0

Сандерленд – Бирмингем – 3:1. Ассист Русина в падении на Беллингема. Видео

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Чемпионшипа

11 ноября 2023, 23:15 |
268
0
Сандерленд – Бирмингем – 3:1. Ассист Русина в падении на Беллингема. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Бирмингем». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинский футболист «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе команды и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Абдулайе.

На 17-й украинец в падении отдал головой ассист на младшего брата Джуда Беллингема Джоуба.

Чемпионшип. 16-й тур. 11 ноября

Сандерленд – Бирмингем – 3:1

Голы: Беллингем (17), Сандерсон автогол (57), Аушиш (76) – Мийоси (30)

Видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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