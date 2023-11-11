Сандерленд обыграл Бирмингем, Русин отличился результативным действием

Состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» играл против «Бирмингема».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел с первых минут и отличился результативным действием во время первого взятия ворот соперников. 25-летний украинец ассистировал на Джоба Беллингема, младшего брата звезды «Реала» Джуда Беллингема.

Русина заменили на 61-й минуте.

В итоге «Сандерленд» выиграл со счетом 3:1 и имеет 26 очков после 16 матчей.

Чемпионшип. 16 тур

«Сандерленд» – «Бирмингем» – 3:1

Голы: Беллингем (17), Сандерсон автогол (57), Аушиш (76) – Мийоси (30)