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  4. Сандерленд обыграл Бирмингем, Русин отличился результативным действием
Англия
11 ноября 2023, 16:36 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:10
523
2

Сандерленд обыграл Бирмингем, Русин отличился результативным действием

Назарий отдал результативную передачу

11 ноября 2023, 16:36 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:10
523
2
Сандерленд обыграл Бирмингем, Русин отличился результативным действием
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» играл против «Бирмингема».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел с первых минут и отличился результативным действием во время первого взятия ворот соперников. 25-летний украинец ассистировал на Джоба Беллингема, младшего брата звезды «Реала» Джуда Беллингема.

Русина заменили на 61-й минуте.

В итоге «Сандерленд» выиграл со счетом 3:1 и имеет 26 очков после 16 матчей.

Чемпионшип. 16 тур

«Сандерленд» – «Бирмингем» – 3:1
Голы: Беллингем (17), Сандерсон автогол (57), Аушиш (76) – Мийоси (30)

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Сандерленд Бирмингем Сити Чемпионшип Назарий Русин Джоб Беллингем
Источник Sport.ua
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Микола Захарченко
Хай набирає оберти - збірна чекає ...
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inspekcha85
Красавчик,чисто английский ассист.Ребров,не тормози!
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