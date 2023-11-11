Англия11 ноября 2023, 15:06 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:07
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ВИДЕО. Русин сделал ассист на Беллингема-младшего в матче Чемпионшипа
Также Назарий мог забивать и сам, но попал в штангу
11 ноября 2023, 15:06 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:07
868
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Украинский легионер «Сандерленда» Назарий Русин отличился результативным действием в матче 16-го тура Чемпионшипа против «Бирмингема».
На 17-й минуте Русин записал на свой счет результативную передачу на Джоба Беллингема, младшего брата звезды «Реала» Джуда Беллингема.
Отметим, что Назарий мог забивать и сам. До первого взятия ворот он опасно пробил в штангу.
Для Русина это было первое результативное действие в составе «черных котов». До этой встречи украинец сыграл в сумме 180 минут в семи матчах.
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