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  4. ВИДЕО. Русин сделал ассист на Беллингема-младшего в матче Чемпионшипа
Англия
11 ноября 2023, 15:06 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:07
868
0

ВИДЕО. Русин сделал ассист на Беллингема-младшего в матче Чемпионшипа

Также Назарий мог забивать и сам, но попал в штангу

11 ноября 2023, 15:06 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:07
868
0
ВИДЕО. Русин сделал ассист на Беллингема-младшего в матче Чемпионшипа
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Украинский легионер «Сандерленда» Назарий Русин отличился результативным действием в матче 16-го тура Чемпионшипа против «Бирмингема».

На 17-й минуте Русин записал на свой счет результативную передачу на Джоба Беллингема, младшего брата звезды «Реала» Джуда Беллингема.

Отметим, что Назарий мог забивать и сам. До первого взятия ворот он опасно пробил в штангу.

Для Русина это было первое результативное действие в составе «черных котов». До этой встречи украинец сыграл в сумме 180 минут в семи матчах.

Видео моментов

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Джоб Беллингем Назарий Русин Сандерленд Чемпионшип Бирмингем Сити
Источник Sport.ua
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