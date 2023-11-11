Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» на домашнем поле проиграл «Эвертону» (2:3).

Уже на первой минуте матча забил защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который отметился голом во второй игре подряд.

По результатам опроса болельщиков ливерпульского клуба в социальных сетях украинец был признан лучшим игроком матча.

Ранее Виталий Миколенко получил самую высокую оценку в составе «Эвертона» в матче против «Кристал Пэлас» от статистического портала WhoScored.