Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча
«Ириски» победили «Кристал Пэлас» со счетом 3:2
Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» на домашнем поле проиграл «Эвертону» (2:3).
Уже на первой минуте матча забил защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который отметился голом во второй игре подряд.
По результатам опроса болельщиков ливерпульского клуба в социальных сетях украинец был признан лучшим игроком матча.
Ранее Виталий Миколенко получил самую высокую оценку в составе «Эвертона» в матче против «Кристал Пэлас» от статистического портала WhoScored.
Outstanding. https://t.co/0G2yfUmUtb pic.twitter.com/iI30w6SRge— Everton (@Everton) November 11, 2023
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