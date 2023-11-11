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  4. Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча
Англия
11 ноября 2023, 22:55 |
1196
0

Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча

«Ириски» победили «Кристал Пэлас» со счетом 3:2

11 ноября 2023, 22:55 |
1196
0
Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» на домашнем поле проиграл «Эвертону» (2:3).

Уже на первой минуте матча забил защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который отметился голом во второй игре подряд.

По результатам опроса болельщиков ливерпульского клуба в социальных сетях украинец был признан лучшим игроком матча.

Ранее Виталий Миколенко получил самую высокую оценку в составе «Эвертона» в матче против «Кристал Пэлас» от статистического портала WhoScored.

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Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок Виталий Миколенко WhoScored
Источник Twitter
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