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  4. Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
Англия
11 ноября 2023, 22:11 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:26
4040
1

Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл

«Вишни» обыграли «сорок» со счетом 2:0 в 12-м туре АПЛ

11 ноября 2023, 22:11 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:26
4040
1
Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор дубля Доминик Соланке (9.2).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Ньюкасл – 2:0

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Илья Забарный Борнмут Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Доминик Соланке лучший игрок WhoScored
Источник Sport.ua
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andre_lui
Нормально так Борнмут з Ньюкаслом зіграв. Найкращий у сорок - воротар.
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