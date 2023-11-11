Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор дубля Доминик Соланке (9.2).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Ньюкасл – 2:0