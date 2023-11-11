Англия11 ноября 2023, 22:11 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:26
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Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
«Вишни» обыграли «сорок» со счетом 2:0 в 12-м туре АПЛ
11 ноября 2023, 22:11 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:26
4040
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11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор дубля Доминик Соланке (9.2).
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Ньюкасл – 2:0
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Нормально так Борнмут з Ньюкаслом зіграв. Найкращий у сорок - воротар.
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