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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 21:55 |
666
0

Стало известно, кто будет помогать Ковалю в Заре в ближайшее время

«Заря» провела первую тренировку с новым тренером

11 ноября 2023, 21:55 |
666
0
Стало известно, кто будет помогать Ковалю в Заре в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Коваль

12 ноября в 14 туре чемпионата УПЛ футболисты «Зари» во Львове будут принимать ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua сегодняшнюю тренировку луганчан провел исполняющий обязанности главного тренера Юрий Коваль. С 2004 по 2006 годы ему уже пришлось быть у руля «Зари», а с 2011 по 2017 годы он был ассистентом главного тренера Юрия Вернидуба.

По информации нашего источника, в завтрашнем поединке Юрию Ковалю будут помогать Младен Бартулович и Артем Коледа, отвечающий за подготовку вратарей.

Пока что «Заря» в чемпионате УПЛ занимает 14 место, набрав десять очков.

Ранее мы писали о том, что два авантюрных решения разрушили бронзовую команду.

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Заря Луганск ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Юрий Коваль назначение тренера Младен Бартулович инсайд
Источник Sport.ua
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