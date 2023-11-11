Стало известно, кто будет помогать Ковалю в Заре в ближайшее время

12 ноября в 14 туре чемпионата УПЛ футболисты «Зари» во Львове будут принимать ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua сегодняшнюю тренировку луганчан провел исполняющий обязанности главного тренера Юрий Коваль. С 2004 по 2006 годы ему уже пришлось быть у руля «Зари», а с 2011 по 2017 годы он был ассистентом главного тренера Юрия Вернидуба.

По информации нашего источника, в завтрашнем поединке Юрию Ковалю будут помогать Младен Бартулович и Артем Коледа, отвечающий за подготовку вратарей.

Пока что «Заря» в чемпионате УПЛ занимает 14 место, набрав десять очков.

Ранее мы писали о том, что два авантюрных решения разрушили бронзовую команду.