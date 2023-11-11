Стало известно, кто будет помогать Ковалю в Заре в ближайшее время
«Заря» провела первую тренировку с новым тренером
12 ноября в 14 туре чемпионата УПЛ футболисты «Зари» во Львове будут принимать ЛНЗ.
Как стало известно Sport.ua сегодняшнюю тренировку луганчан провел исполняющий обязанности главного тренера Юрий Коваль. С 2004 по 2006 годы ему уже пришлось быть у руля «Зари», а с 2011 по 2017 годы он был ассистентом главного тренера Юрия Вернидуба.
По информации нашего источника, в завтрашнем поединке Юрию Ковалю будут помогать Младен Бартулович и Артем Коледа, отвечающий за подготовку вратарей.
Пока что «Заря» в чемпионате УПЛ занимает 14 место, набрав десять очков.
Ранее мы писали о том, что два авантюрных решения разрушили бронзовую команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Вишни» обыграли «сорок» со счетом 2:0 в 12-м туре АПЛ
Хотят усилиться зимой