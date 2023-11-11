Первое результативное действие. Известна оценка Русина за матч Сандерленда

Состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» играл против «Бирмингема».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел со стартовых минут и отметился своим первым результативным действием во время первого взятия ворот соперников. Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 7.5 балла. Русин провел на поле 61 минуту.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Бирмингема» Жуниньо Бакун – 7.9 балла.

«Сандерленд» имеет 26 очков после 16 матчей и занимает шестую строчку в Чемпионшипе.