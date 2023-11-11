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Англия
11 ноября 2023, 21:46 |
613
0

Первое результативное действие. Известна оценка Русина за матч Сандерленда

«Черные коты» победили «Бирмингем»

11 ноября 2023, 21:46 |
613
0
Первое результативное действие. Известна оценка Русина за матч Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» играл против «Бирмингема».

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел со стартовых минут и отметился своим первым результативным действием во время первого взятия ворот соперников. Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 7.5 балла. Русин провел на поле 61 минуту.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Бирмингема» Жуниньо Бакун – 7.9 балла.

«Сандерленд» имеет 26 очков после 16 матчей и занимает шестую строчку в Чемпионшипе.

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Сандерленд Бирмингем Сити чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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