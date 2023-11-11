Первое результативное действие. Известна оценка Русина за матч Сандерленда
«Черные коты» победили «Бирмингем»
Состоялся матч 16-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» играл против «Бирмингема».
Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел со стартовых минут и отметился своим первым результативным действием во время первого взятия ворот соперников. Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 7.5 балла. Русин провел на поле 61 минуту.
Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Бирмингема» Жуниньо Бакун – 7.9 балла.
«Сандерленд» имеет 26 очков после 16 матчей и занимает шестую строчку в Чемпионшипе.
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