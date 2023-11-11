11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ирисок».

Счет в матче на 1-й минуте открыл украинский защитник гостей Виталий Миколенко. Украинец отправил мяч в ворота хозяев головой.

Для Миколенко этот гол стал вторым за «Эвертон» в двух матчах подряд.

В кадр попали эмоции Виталия после взятия ворот «Кристал Пэлас».

ФОТО. Лицо и эмоции Миколенко после забитого гола на 1-й минуте в АПЛ