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Англия
11 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:37
2148
1

ФОТО. Лицо и эмоции Миколенко после забитого гола на 1-й минуте в АПЛ

Виталий помог «Эвертону» обыграть «Кристал Пэлас» в 12-м туре АПЛ

11 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:37
2148
1
ФОТО. Лицо и эмоции Миколенко после забитого гола на 1-й минуте в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ирисок».

Счет в матче на 1-й минуте открыл украинский защитник гостей Виталий Миколенко. Украинец отправил мяч в ворота хозяев головой.

Для Миколенко этот гол стал вторым за «Эвертон» в двух матчах подряд.

В кадр попали эмоции Виталия после взятия ворот «Кристал Пэлас».

ФОТО. Лицо и эмоции Миколенко после забитого гола на 1-й минуте в АПЛ

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Миколенко признан болельщиками Эвертона лучшим игроком последнего матча
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Источник Sport.ua
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Xzibit11
Зайчик, хороший
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