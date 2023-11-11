Англия11 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:37
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ФОТО. Лицо и эмоции Миколенко после забитого гола на 1-й минуте в АПЛ
Виталий помог «Эвертону» обыграть «Кристал Пэлас» в 12-м туре АПЛ
11 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 22:37
2148
1
11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «ирисок».
Счет в матче на 1-й минуте открыл украинский защитник гостей Виталий Миколенко. Украинец отправил мяч в ворота хозяев головой.
Для Миколенко этот гол стал вторым за «Эвертон» в двух матчах подряд.
В кадр попали эмоции Виталия после взятия ворот «Кристал Пэлас».
ФОТО. Лицо и эмоции Миколенко после забитого гола на 1-й минуте в АПЛ
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