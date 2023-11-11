Англия11 ноября 2023, 20:45 |
3964
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ФОТО. Лицо и эмоции Зинченко после шедевра в ворота Бернли за Арсенал
Александр помог «Арсеналу» обыграть «Бернли» в 12-м туре АПЛ
11 ноября 2023, 20:45 |
3964
2
11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».
Для Зинченко этот мяч стал первым в текущем сезоне и второй за время выступлений за лондонский клуб.
В объектив камер попали эмоции Александр после топового гола.
ФОТО. Лицо и эмоции Зинченко после шедевра в ворота Бернли за Арсенал
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Комментарии 2
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аж не віриться що наші так мочать в найсильнішому чемпі Європи. і в Гіспанії наші теж не відстають, вже, блін, чекаю матчу Жирони наче свята якогось. дуже файна команда, дуже.
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