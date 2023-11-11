11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».

Для Зинченко этот мяч стал первым в текущем сезоне и второй за время выступлений за лондонский клуб.

В объектив камер попали эмоции Александр после топового гола.

ФОТО. Лицо и эмоции Зинченко после шедевра в ворота Бернли за Арсенал