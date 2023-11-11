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  4. Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
Англия
11 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:34
4651
4

Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?

«Канониры» обыграли «Бернли» со счетом 3:1

11 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:34
4651
4
Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Зинченко оценку в 8.8 баллов. Такой показатель Александра является лучшим среди всех игроков матча.

Высокие оценки также получили Леандро Троссард (8.5) и Букайо Сака (7.7).

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Бернли – 3:1

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Источник Sport.ua
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john
Радий
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+6
new0star
Сьогодні всі українці молодці. Тьху, тьху, тьху, щоб не зглазити)
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+1
pa1103
Загроза присісти на лавочку робить чудеса  
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-5
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