Забил супермяч и стал лучшим. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала в АПЛ?

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел весь поединок. На 74-й украинец забил супергол, оформив 3-й мяч для «Арсенала».

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После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Зинченко оценку в 8.8 баллов. Такой показатель Александра является лучшим среди всех игроков матча.

Высокие оценки также получили Леандро Троссард (8.5) и Букайо Сака (7.7).

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Бернли – 3:1