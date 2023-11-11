ОФИЦИАЛЬНО. Рул Тамбер – новый тренер по физподготовке Шахтера

28-летний Рул Тамбер назначен тренером по физической подготовке донецкого «Шахтера» и будет помогать наставнику «оранжево-черных» Марино Пушичу.

Тамбер родился 23 августа 1995 года в городе Левен (Бельгия). Как футболист играл за клуб Хейст (2014–2020), выступавший во Втором дивизионе чемпионата Бельгии и Национальной любительской лиге. По завершении карьеры игрока работал тренером по физподготовке в бельгийских командах «Генк» (2022) и «Левен» (2022–2023). Имеет диплом магистра Левенского католического университета по направлению «Физическое воспитание и спортивная подготовка».

Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич пообещал за полтора года выучить украинский язык.