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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рул Тамбер – новый тренер по физподготовке Шахтера
Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 19:27 |
1284
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рул Тамбер – новый тренер по физподготовке Шахтера

Марино Пушичу будет помогать бельгийский специалист

11 ноября 2023, 19:27 |
1284
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рул Тамбер – новый тренер по физподготовке Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рул Тамбер

28-летний Рул Тамбер назначен тренером по физической подготовке донецкого «Шахтера» и будет помогать наставнику «оранжево-черных» Марино Пушичу.

Тамбер родился 23 августа 1995 года в городе Левен (Бельгия). Как футболист играл за клуб Хейст (2014–2020), выступавший во Втором дивизионе чемпионата Бельгии и Национальной любительской лиге. По завершении карьеры игрока работал тренером по физподготовке в бельгийских командах «Генк» (2022) и «Левен» (2022–2023). Имеет диплом магистра Левенского католического университета по направлению «Физическое воспитание и спортивная подготовка».

Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич пообещал за полтора года выучить украинский язык.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Марино Пушич
Источник ФК Шахтер Донецк
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