ВИДЕО. Пушич пообещал выучить украинский язык за полтора года

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0) пообещал за полтора года выучить украинский язык.

«Я понимаю 30% украинского языка. Я умею читать.

Дайте мне полтора года, и я свободно заговорю на украинском», – сказал Пушич.

Пушич возглавил донецкий «Шахтер» 24 октября.