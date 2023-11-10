Лига чемпионов10 ноября 2023, 08:32 |
488
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ВИДЕО. Пушич пообещал выучить украинский язык за полтора года
Главный тренер донецкого «Шахтера» уже сейчас понимает 30%
10 ноября 2023, 08:32 |
488
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0) пообещал за полтора года выучить украинский язык.
«Я понимаю 30% украинского языка. Я умею читать.
Дайте мне полтора года, и я свободно заговорю на украинском», – сказал Пушич.
Пушич возглавил донецкий «Шахтер» 24 октября.
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Комментарии 3
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Вивчатиме вивчатиме, а потім виявиться що то підручник іншого язика.
Якщо ахметич дозволить, а то Йовичевич вивчив і на вихід
если не будет результата то и китайский не поможет
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