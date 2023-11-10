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  4. ВИДЕО. Пушич пообещал выучить украинский язык за полтора года
Лига чемпионов
10 ноября 2023, 08:32 |
488
3

ВИДЕО. Пушич пообещал выучить украинский язык за полтора года

Главный тренер донецкого «Шахтера» уже сейчас понимает 30%

10 ноября 2023, 08:32 |
488
3
ВИДЕО. Пушич пообещал выучить украинский язык за полтора года
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0) пообещал за полтора года выучить украинский язык.

«Я понимаю 30% украинского языка. Я умею читать.

Дайте мне полтора года, и я свободно заговорю на украинском», – сказал Пушич.

Пушич возглавил донецкий «Шахтер» 24 октября.

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Источник Sport.ua
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Flying Cat
Вивчатиме вивчатиме, а потім виявиться що то підручник іншого язика.
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+1
ortomir
Якщо ахметич дозволить, а то Йовичевич  вивчив і на вихід
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0
potemkin78
если не будет результата то и китайский не поможет
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-1
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