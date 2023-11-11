В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Днепр-1» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».