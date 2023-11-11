Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
12.11.2023 19:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 18:26 |
538
0

Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 19:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги

11 ноября 2023, 18:26 |
538
0
Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Днепр-1» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Время перемен? Верес минимально уступил Александрии
Ворскла благодаря голу Руслана Степанюка обыграла Оболонь
Было жестко. Полесье вырвало победу над Металлистом 1925
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
Футбол | 11 ноября 2023, 15:45 36
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано

Сначала защитник не дал отличиться Артему, но украинец все же забил

Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Футбол | 11 ноября 2023, 11:36 23
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру

Что правда, Сержиу Консейсау отметил, как изменилась оценка после победы «горняков» над «Барсой»

Милан потерял преимущество в два мяча и сыграл вничью с Лечче
Футбол | 11.11.2023, 18:17
Милан потерял преимущество в два мяча и сыграл вничью с Лечче
Милан потерял преимущество в два мяча и сыграл вничью с Лечче
Вулверхэмптон на последних минутах вырвал победу у Тоттенхэма
Футбол | 11.11.2023, 16:39
Вулверхэмптон на последних минутах вырвал победу у Тоттенхэма
Вулверхэмптон на последних минутах вырвал победу у Тоттенхэма
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Теннис | 11.11.2023, 17:10
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
10.11.2023, 13:50 1
Футбол
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 9
Бокс
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
09.11.2023, 16:28 7
Футбол
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
10.11.2023, 12:20 13
Футбол
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
09.11.2023, 17:05 2
Футбол
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
10.11.2023, 17:04 9
Футбол
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
Бронзовый бомбардировщик наехал на Усика: «Он не хочет драться со мной»
10.11.2023, 13:36 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем