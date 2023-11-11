12.11.2023 19:00 - : -
Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 18:26 |
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Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 19:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги
11 ноября 2023, 18:26 |
538
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В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1». Игра пройдет во Львове стадионе «Арена-Львов». Начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Днепр-1» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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