Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 12 ноября, пройдет матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Днепр-1».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 19.00.
«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.
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