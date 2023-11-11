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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 18:08 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:24
589
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

11 ноября 2023, 18:08 | Обновлено 11 ноября 2023, 18:24
589
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Днепр-1
ФК Шахтер

В воскресенье, 12 ноября, пройдет матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Днепр-1».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 19.00.

«Шахтер» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.

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Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Vitaliksaj
Опять всё мимо, скоро будут сами для себя играть
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