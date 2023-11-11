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  4. Жирона останется лидером чемпионата Испании после 13 тура
Испания
11 ноября 2023, 17:35 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:36
1961
3

Жирона останется лидером чемпионата Испании после 13 тура

Каталонский клуб выиграл пятый матч подряд и не подпускает к себе мадридский «Реал»

11 ноября 2023, 17:35 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:36
1961
3
Жирона останется лидером чемпионата Испании после 13 тура
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» после победы в 13-м туре чемпионата Испании над «Райо Вальекано» (2:1) остается единоличным лидером Ла Лиги.

Каталонский клуб, за который играют Артем Довбик и Виктор Цыганков, набрал 34 очка и на 5 пунктов опережает ближайшего преследователя, которым является «Реал». К слову, мадридский клуб в этом туре еще не играл, но «сливочные» в матче с «Валенсией» могут только сократить отставание.

«Жирона» в текущем чемпионате выиграла 11 из 13 матчей, сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1), а также проиграла мадридскому «Реалу» (0:3). На данный момент команда Мичела имеет пятиматчевую выигрышную серию.

В следующем туре «Жирона» примет «Атлетик» из Бильбао, который имеет 24 очка после 13 туров.

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Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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BUCH
В мене одне питання до "Макс7777" та його подружки: ви там писали ще пів року тому, що ця команда дно.... Хотілося б побачити ваші ї..а..ло зараз...)))
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+3
OKs100
Жирона сейчас самый сильный клуб в Каталонии. Барселона далеко позади.
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+1
SuperMario
А отрыв уже в 10 очков от зоны ЛЧ и уже очень солидная заявка на ЛЧ.. Очень надеюсь,что видя как команда играет и на что претендует,зимой деньги будут на усиление команды..
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0
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