Жирона останется лидером чемпионата Испании после 13 тура

«Жирона» после победы в 13-м туре чемпионата Испании над «Райо Вальекано» (2:1) остается единоличным лидером Ла Лиги.

Каталонский клуб, за который играют Артем Довбик и Виктор Цыганков, набрал 34 очка и на 5 пунктов опережает ближайшего преследователя, которым является «Реал». К слову, мадридский клуб в этом туре еще не играл, но «сливочные» в матче с «Валенсией» могут только сократить отставание.

«Жирона» в текущем чемпионате выиграла 11 из 13 матчей, сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1), а также проиграла мадридскому «Реалу» (0:3). На данный момент команда Мичела имеет пятиматчевую выигрышную серию.

В следующем туре «Жирона» примет «Атлетик» из Бильбао, который имеет 24 очка после 13 туров.

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