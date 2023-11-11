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Украина. Первая лига
11 ноября 2023, 16:33 |
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Карпаты пристально следят за талантом Вереса

Мирон Маркевич зимой планирует активные трансферные действия

11 ноября 2023, 16:33 |
718
0
Карпаты пристально следят за талантом Вереса
НК Верес. Дмитрий Годя

В минувшее межсезонье львовские «Карпаты» пополнили свои ряды сразу 19 новичками. Все идет к тому, что «зелено-белые», которые настроены вернуться к УПЛ, будут активны и во время очередного зимнего трансферного «окна».

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» внимательно следят за атакующим полузащитником «Вереса» 18-летним Дмитрием Годей. В текущем сезоне он провел 11 поединков за молодежный состав ровенчан, отличившись пятью забитыми мячами и дебютировав за главную команду в последнем туре чемпионата УПЛ в поединке с «Зарей».

Также в активе Годи три матча, сыгранных в составе юношеской сборной Украины.

Дмитрий – воспитанник ужгородской СДЮШОР, выступал за венгерскую «Кишварду» (U-17), а с «Вересом» на контракте до 30 июня 2026 года.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» проявляют интерес не только к Марьяну Шведу из донецкого «Шахтера», Алексею Гуцуляку из «Днепра-1», но и к 22-летнему нападающему ивано-франковского «Прикарпатья» Андрею Хоме.

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Источник Sport.ua
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