Карпаты пристально следят за талантом Вереса

В минувшее межсезонье львовские «Карпаты» пополнили свои ряды сразу 19 новичками. Все идет к тому, что «зелено-белые», которые настроены вернуться к УПЛ, будут активны и во время очередного зимнего трансферного «окна».

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» внимательно следят за атакующим полузащитником «Вереса» 18-летним Дмитрием Годей. В текущем сезоне он провел 11 поединков за молодежный состав ровенчан, отличившись пятью забитыми мячами и дебютировав за главную команду в последнем туре чемпионата УПЛ в поединке с «Зарей».

Также в активе Годи три матча, сыгранных в составе юношеской сборной Украины.

Дмитрий – воспитанник ужгородской СДЮШОР, выступал за венгерскую «Кишварду» (U-17), а с «Вересом» на контракте до 30 июня 2026 года.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» проявляют интерес не только к Марьяну Шведу из донецкого «Шахтера», Алексею Гуцуляку из «Днепра-1», но и к 22-летнему нападающему ивано-франковского «Прикарпатья» Андрею Хоме.