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Украина. Вторая лига
10 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:29
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0

Нападающий Прикарпатья попал в сферу интересов Карпат

Андрей Хома дважды отличился в воротах команды Мирона Маркевича

10 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 10 ноября 2023, 21:29
375
0
Нападающий Прикарпатья попал в сферу интересов Карпат
ФК Прикарпатье. Андрей Хома

Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты», которые настроены вернуться в элиту украинского футбола, проявляют интерес не только к Марьяну Шведу из донецкого «Шахтера», Алексею Гуцуляку из «Днепра-1», но и к 22-летнему нападающему ивано-франковского «Прикарпатья» Андрею Хоме.

Игрок «Прикарпатья» лидирует в гонке бомбардиров группы A Первой лиги с 11 голами, два из которых он забил «Карпатам».

По информации Sport.ua, именно после того поединка во Львове селекционеры «Карпат» взяли на карандаш футболиста команды из Ивано-Франковска. Но поскольку Андрей Хома на контракте с «Прикарпатье» вплоть до 30 июня 2026 года, то если львовяне захотят увидеть его в своих рядах, этот трансфер будет не из дешевых.

Ранее в разговоре с корреспондентом Sport.ua 22-летний Андрей Хома рассказал, сколько раз собирается огорчить вратарей соперников.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Карпаты Львов Первая лига Украины трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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