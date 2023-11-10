Нападающий Прикарпатья попал в сферу интересов Карпат

Как стало известно Sport.ua, львовские «Карпаты», которые настроены вернуться в элиту украинского футбола, проявляют интерес не только к Марьяну Шведу из донецкого «Шахтера», Алексею Гуцуляку из «Днепра-1», но и к 22-летнему нападающему ивано-франковского «Прикарпатья» Андрею Хоме.

Игрок «Прикарпатья» лидирует в гонке бомбардиров группы A Первой лиги с 11 голами, два из которых он забил «Карпатам».

По информации Sport.ua, именно после того поединка во Львове селекционеры «Карпат» взяли на карандаш футболиста команды из Ивано-Франковска. Но поскольку Андрей Хома на контракте с «Прикарпатье» вплоть до 30 июня 2026 года, то если львовяне захотят увидеть его в своих рядах, этот трансфер будет не из дешевых.

Ранее в разговоре с корреспондентом Sport.ua 22-летний Андрей Хома рассказал, сколько раз собирается огорчить вратарей соперников.