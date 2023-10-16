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  4. Андрей ХОМА: «Вратарь Карпат уже почувствовал, какой у меня удар»
Англия
16 октября 2023, 22:21 | Обновлено 16 октября 2023, 22:23
164
0

Андрей ХОМА: «Вратарь Карпат уже почувствовал, какой у меня удар»

Форвард «Прикарпатья» – о дубле в ворота команды Маркевича

16 октября 2023, 22:21 | Обновлено 16 октября 2023, 22:23
164
0
Андрей ХОМА: «Вратарь Карпат уже почувствовал, какой у меня удар»
ФК Прикарпатье. Андрей Хома

В поединке 12-го тура Первой лиги «Карпаты» – «Прикарпатье» нападающий иванофранковцев Андрей Хома оформил дубль и с 8-ю забитыми мячами лидирует среди бомбардиров группы «А».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua 22-летний Хома рассказал, сколько раз собирается огорчить вратарей соперников:

– Если откровенно, то о личных достижениях пока не думаю. Главное, чтобы «Прикарпатье» пробилось в первую пятерку по итогам первого этапа.

– Но здесь все взаимосвязано и без твоей помощи не обойтись. Ты, кстати, ведешь счет своим забитым мячам?
– В этом сезоне уже отличился восемь раз, знаю, что забил значительно больше, чем в прошлом первенстве. Как видите, все - для «Прикарпатья».

– Чем ты можешь объяснить такой свой прогресс?
– Конкуренцией за место в стартовом составе, ведь у нас впереди еще могут сыграть кроме меня Василий Цюцюра и Роман Барчук. Раньше я им уступал и меня даже отдавали в аренду в «Прикарпатье-Тепловик», выступающий в областном первенстве. Тогда и понял, чтобы быть конкурентоспособным надо стать более требовательным к себе. Прошло время, почувствовал, что добавляю и меня вернули в «Прикарпатье».

– Из тех голов, что ты забил, какой самый дорогой?
– Те два, что забил «Карпатам». Хотя мы и встречались с лидером, но были настроены побеждать. Турнирное положение заставляло. Дважды вели в счете, но львовяне все же, спаслись. Свои голы забил ударами из-за пределов штрафной площадки.

– Это довольно непривычно для центрального нападающего.
– Я не могу похвастаться фактурой, мне комфортнее атаковать из глубины поля благодаря высокой скорости. Думаю, что вратарь «Карпат» уже имел возможность убедиться, что у меня точный и сильный удар. Кстати, «Металлисту» и «Подолью» забивал уже в другом стиле, реализовывая выход один-на-один с киперами оппонентов. А все благодаря пасам Василия Цюцюры, с которым уже нашли общий язык.

– «Прикарпатье» в этом сезоне, какая-то слишком миролюбивая команда.
– Даже не знаю, как объяснить этот ничейный синдром. Видимо, сами виноваты, потому что у нас хромает реализация голевых моментов. Не безгрешен и я.

– Тебе лучше выходить на поле в стартовом составе или на замену?
– С первых минут, потому что когда раньше выходил на замену, то не всегда быстро вписывался в игру. Впрочем, в последнее время я - игрок стартового состава.

– И все же, возможно, ты поставил перед собой какой-то голевой рубеж, которого надо достичь?
– Нет, конечно, на каждую игру выхожу с желанием забить, но о какой-то конкретике речь не идет.

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Источник Sport.ua
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