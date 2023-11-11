Ия Андрущак одержала дебютную победу во главе мужской Ворсклы U-19

В состоявшемся накануне матче юношеских команд «Ворсклы» и «Оболони» была зафиксирована победа хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил Максим Кухта.

Победа стала первой в должности для тренера «Ворсклы» Ии Андрущак, она была одержана в первом же матче наставницы.

Напомним, Ия Андрущак возглавила команду 9 ноября, контракт рассчитан на полгода. Тренер имеет диплом УЕФА категории А.