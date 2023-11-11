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Другие новости
11 ноября 2023, 15:50 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:53
165
0

Ия Андрущак одержала дебютную победу во главе мужской Ворсклы U-19

Минимально была одолена юношеская команда «Оболони»

11 ноября 2023, 15:50 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:53
165
0
Ия Андрущак одержала дебютную победу во главе мужской Ворсклы U-19
ФК Ворскла. Максим Кухта

В состоявшемся накануне матче юношеских команд «Ворсклы» и «Оболони» была зафиксирована победа хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил Максим Кухта.

Победа стала первой в должности для тренера «Ворсклы» Ии Андрущак, она была одержана в первом же матче наставницы.

Напомним, Ия Андрущак возглавила команду 9 ноября, контракт рассчитан на полгода. Тренер имеет диплом УЕФА категории А.

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Ия Андрущак Ворскла Полтава U-19 назначение тренера чемпионат Украины по футболу U-19
Источник ФК Ворскла
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