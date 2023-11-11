Другие новости11 ноября 2023, 15:50 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:53
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Ия Андрущак одержала дебютную победу во главе мужской Ворсклы U-19
Минимально была одолена юношеская команда «Оболони»
11 ноября 2023, 15:50 | Обновлено 11 ноября 2023, 15:53
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В состоявшемся накануне матче юношеских команд «Ворсклы» и «Оболони» была зафиксирована победа хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил Максим Кухта.
Победа стала первой в должности для тренера «Ворсклы» Ии Андрущак, она была одержана в первом же матче наставницы.
Напомним, Ия Андрущак возглавила команду 9 ноября, контракт рассчитан на полгода. Тренер имеет диплом УЕФА категории А.
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