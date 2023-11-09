ОФИЦИАЛЬНО. Мужскую Ворсклу U-19 будет тренировать женщина
Ия Андрущак подписала контракт на полгода
Известная украинская футболистка Ия Андрущак официально возглавила мужскую команду «Ворскла» U-19.
Экс-игрок женской «Ворсклы» и Национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и наград украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом «бело-зеленых».
Тренер юношей имеет А-диплом УЕФА. Контракт с ней рассчитан на полгода. Ия станет первой женщиной, которая будет тренировать мужскую команду по УПЛ или юношескому чемпионату Украины.
Сейчас «Ворскла» U-19 занимает 12-е место в юношеском чемпионате Украины. В активе полтавчан 13 очков в 13 матчах. У «Ворсклы» U-19 одна из худших оборон в лиге, которая позволила соперникам забить 23 гола.
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