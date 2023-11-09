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09 ноября 2023, 10:52 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:53
471
3

ОФИЦИАЛЬНО. Мужскую Ворсклу U-19 будет тренировать женщина

Ия Андрущак подписала контракт на полгода

09 ноября 2023, 10:52 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:53
471
3
ОФИЦИАЛЬНО. Мужскую Ворсклу U-19 будет тренировать женщина
ФК Ворскла. Ия Андрущак

Известная украинская футболистка Ия Андрущак официально возглавила мужскую команду «Ворскла» U-19.

Экс-игрок женской «Ворсклы» и Национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и наград украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом «бело-зеленых».

Тренер юношей имеет А-диплом УЕФА. Контракт с ней рассчитан на полгода. Ия станет первой женщиной, которая будет тренировать мужскую команду по УПЛ или юношескому чемпионату Украины.

Сейчас «Ворскла» U-19 занимает 12-е место в юношеском чемпионате Украины. В активе полтавчан 13 очков в 13 матчах. У «Ворсклы» U-19 одна из худших оборон в лиге, которая позволила соперникам забить 23 гола.

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Источник ФК Ворскла
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Комментарии 3
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turist86
У 2012 році стала гравцем Кубаночки. Через півтора року перейшла в інший російський клуб Зірка 2005. Брала участь у Кубку УЄФА, двічі ставала чемпіоном і срібним призером чемпіонату росії, тричі вигравала Кубок росії.
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0
Barlowold
Круто Ворскла експерементує. Та і гірше не буде(бо і так 12 місце), а виграти може від такого підписання багато. 
Успіхів у роботі новому тренеру
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0
Serhii P.
не зрозумів, що вже прямо всіх тренерів мобілізували, що немає кому "Ворсклу U-19" тренувати?
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-1
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Теннис
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