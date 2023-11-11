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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 15:17 |
871
5

Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги

Также до сих пор не начали игру «Оболонь» и «Ворскла»

11 ноября 2023, 15:17 |
871
5
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
alerts.in.ua

Начало матча «Полесье» – «Металлист 1925», который должен был состояться в 15:00, отложено на неизвестное время из-за воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины.

По этой же причине до сих пор не прозвучал стартовый свисток арбитра в матче «Оболонь» – «Ворскла», игра должна была начаться еще в 13:00.

Sport.ua проведет текстовые трансляции поединков «Полесье» – «Металлист 1925» и «Оболонь» – «Ворскла».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 воздушная тревога
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua
похоже с футболом все.
миг-31 будет висеть в воздухе по несколько часов, потом его будет сменять другой.
Если не пересмотреть нормативную базу то страна погрузится в сплошную воздушную тревогу
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Злий Глобинець
А у відповідь ми хіба не можемо влаштувати таку ж тривогу кацапстану? Хоча б у прикордонних губерніях?
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0
avk2307
Отбой. Починаємо
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0
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