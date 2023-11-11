Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги

Начало матча «Полесье» – «Металлист 1925», который должен был состояться в 15:00, отложено на неизвестное время из-за воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины.

По этой же причине до сих пор не прозвучал стартовый свисток арбитра в матче «Оболонь» – «Ворскла», игра должна была начаться еще в 13:00.

Sport.ua проведет текстовые трансляции поединков «Полесье» – «Металлист 1925» и «Оболонь» – «Ворскла».