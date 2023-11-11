Украина. Премьер лига11 ноября 2023, 15:17 |
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Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Также до сих пор не начали игру «Оболонь» и «Ворскла»
11 ноября 2023, 15:17 |
871
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Начало матча «Полесье» – «Металлист 1925», который должен был состояться в 15:00, отложено на неизвестное время из-за воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины.
По этой же причине до сих пор не прозвучал стартовый свисток арбитра в матче «Оболонь» – «Ворскла», игра должна была начаться еще в 13:00.
Sport.ua проведет текстовые трансляции поединков «Полесье» – «Металлист 1925» и «Оболонь» – «Ворскла».
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миг-31 будет висеть в воздухе по несколько часов, потом его будет сменять другой.
Если не пересмотреть нормативную базу то страна погрузится в сплошную воздушную тревогу