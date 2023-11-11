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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 14:20 | Обновлено 11 ноября 2023, 14:21
114
0

Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Калитвинцев и Голодюк сделали свой выбор

11 ноября 2023, 14:20 | Обновлено 11 ноября 2023, 14:21
114
0
Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Сегодня в 15:00 должен начаться матч 14 тура УПЛ между житомирским «Полесьем» и харьковским «Металлистом 1925». Правда, сейчас на территории страны объявлена воздушная тревога, поэтому неизвестно, начнется ли поединок вовремя, велика вероятность, что начало матча будет перенесено на позже.

Тренеры команд Юрий Калитвинцев и Олег Голодюк определили стартовые составы команд.

«Полесье»: Бойко – Морозко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Крушинский, Танковский – Козак, Кушниренко, Макуана – Ариэлсон.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жычыков, Курило, Ткачук Е., Безуглый – Вачиберадзе, Ари – Ткачук А., Мартынюк, Юсов – Борячук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 стартовые составы
Источник Sport.ua
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