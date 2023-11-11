Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня в 15:00 должен начаться матч 14 тура УПЛ между житомирским «Полесьем» и харьковским «Металлистом 1925». Правда, сейчас на территории страны объявлена воздушная тревога, поэтому неизвестно, начнется ли поединок вовремя, велика вероятность, что начало матча будет перенесено на позже.

Тренеры команд Юрий Калитвинцев и Олег Голодюк определили стартовые составы команд.

«Полесье»: Бойко – Морозко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Крушинский, Танковский – Козак, Кушниренко, Макуана – Ариэлсон.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жычыков, Курило, Ткачук Е., Безуглый – Вачиберадзе, Ари – Ткачук А., Мартынюк, Юсов – Борячук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.