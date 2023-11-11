ПОСТЕКОГЛУ: «Потерять лучшего игрока за день до начала сезона? Чудесно»
Главный тренер «Тоттенхэма» – об испытании большим количеством травмированных игроков
Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о проблемах своей команды из-за того, что многие игроки выбыли из-за травм.
«Первое испытание? Потерять лучшего игрока в истории этого соревнования за день до начала сезона? Чудесно... Мы потеряли игроков, у которых сезон закончился из-за травм. Не надо волноваться...», – пошутил Постекоглу.
Напомним, что сегодня, 11 ноября, «Тоттенхэм» сыграет гостевой матч 12-го тура Английской премьер-лиги против «Вулверхемптона». Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.
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