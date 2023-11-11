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  4. ПОСТЕКОГЛУ: «Потерять лучшего игрока за день до начала сезона? Чудесно»
Англия
11 ноября 2023, 13:52 |
571
0

ПОСТЕКОГЛУ: «Потерять лучшего игрока за день до начала сезона? Чудесно»

Главный тренер «Тоттенхэма» – об испытании большим количеством травмированных игроков

11 ноября 2023, 13:52 |
571
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Потерять лучшего игрока за день до начала сезона? Чудесно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о проблемах своей команды из-за того, что многие игроки выбыли из-за травм.

«Первое испытание? Потерять лучшего игрока в истории этого соревнования за день до начала сезона? Чудесно... Мы потеряли игроков, у которых сезон закончился из-за травм. Не надо волноваться...», – пошутил Постекоглу.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, «Тоттенхэм» сыграет гостевой матч 12-го тура Английской премьер-лиги против «Вулверхемптона». Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Тоттенхэм Ангелос Постекоглу Фабрицио Романо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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