ПОСТЕКОГЛУ: «Потерять лучшего игрока за день до начала сезона? Чудесно»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о проблемах своей команды из-за того, что многие игроки выбыли из-за травм.

«Первое испытание? Потерять лучшего игрока в истории этого соревнования за день до начала сезона? Чудесно... Мы потеряли игроков, у которых сезон закончился из-за травм. Не надо волноваться...», – пошутил Постекоглу.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, «Тоттенхэм» сыграет гостевой матч 12-го тура Английской премьер-лиги против «Вулверхемптона». Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.