Марино ПУШИЧ: «В Украине еще не видел и не ощущал никакой опасности»
Боснийский тренер рассказал нидерландской прессе о первых впечатлениях от работы в «Шахтере»
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, как его команда отпраздновала победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов, а также поделился первыми впечатлениями от работы в Украине, где продолжается война против российских оккупантов.
«Мы, конечно, отпраздновали это [победу над «Барселоной»], когда вернулись в отель. Но это не продлилось слишком долго, потому что уже рано утром на следующий день нам пришлось возвращаться, а в воскресенье нас ждет важный матч в чемпионате Украины».
«Я уже был главным тренером (в «Твенте» - прим. ред.), так что на самом деле чувствую себя так, как я привык».
«Конечно, это [проведение чемпионата Украины в военное время] нечто особенное. Соревнования проводятся только в безопасных местах, клуб об этом хорошо заботится. То здесь, то там звучит сирена воздушной тревоги, но я еще не видел и не ощущал никакой опасности», - сказал Пушич.
Ранее Марино Пушич рассказывал, что родственники, друзья и знакомые отговаривали его от работы с «Шахтером».
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