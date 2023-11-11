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  4. Марино ПУШИЧ: «В Украине еще не видел и не ощущал никакой опасности»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 13:29 |
540
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Марино ПУШИЧ: «В Украине еще не видел и не ощущал никакой опасности»

Боснийский тренер рассказал нидерландской прессе о первых впечатлениях от работы в «Шахтере»

11 ноября 2023, 13:29 |
540
0
Марино ПУШИЧ: «В Украине еще не видел и не ощущал никакой опасности»
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, как его команда отпраздновала победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов, а также поделился первыми впечатлениями от работы в Украине, где продолжается война против российских оккупантов.

«Мы, конечно, отпраздновали это [победу над «Барселоной»], когда вернулись в отель. Но это не продлилось слишком долго, потому что уже рано утром на следующий день нам пришлось возвращаться, а в воскресенье нас ждет важный матч в чемпионате Украины».

«Я уже был главным тренером (в «Твенте» - прим. ред.), так что на самом деле чувствую себя так, как я привык».

«Конечно, это [проведение чемпионата Украины в военное время] нечто особенное. Соревнования проводятся только в безопасных местах, клуб об этом хорошо заботится. То здесь, то там звучит сирена воздушной тревоги, но я еще не видел и не ощущал никакой опасности», - сказал Пушич.

Ранее Марино Пушич рассказывал, что родственники, друзья и знакомые отговаривали его от работы с «Шахтером».

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Марино Пушич Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Omroep Gelderland
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