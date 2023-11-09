Марино ПУШИЧ: «Семья, друзья и знакомые отговаривали от работы с Шахтером»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, почему принял предложение возглавить донецкую команду, с какими трудностями столкнулся в Украине, а также поделился эмоциями от недавней победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Война, клуб, тяжелые условия работы, конечно, все это заставляет задуматься. И все, кого я знаю, отговаривали меня от этого. Семья, друзья и знакомые. Но я не слушаю всех. Мне понравилось это приключение. Вам нужно выбирать свой собственный путь в жизни».

«Поскольку мы довольно много путешествуем, теперь вот находимся в Гамбурге, у меня, по крайней мере, есть на это [изучение соперников] время. Но необходима хорошая подготовка. Я использую время оптимально. Это до сих пор странно, особенно для меня. Это первый раз, когда я испытываю подобные неудобства. Но мы не жалуемся. И, прежде всего, мы здесь, чтобы играть в футбол».

«У группы наших игроков есть бесспорный талант. Я рад быть частью этого успеха [победы над «Барселоной» - 1:0]. Я очень горжусь. План был выполнен полностью. Мы боролись за каждый метр. Мы очень хорошо представили здесь Украину. У нас было больше шансов забить. Я считаю, что наша победа заслуженная», - заявил Пушич.

Напомним, до работы в «Шахтере» Марино Пушич занимал пост ассистента главного тренера в «Фейеноорде».