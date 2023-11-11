ТЕН ХАГ: «Нет никаких проблем с Вараном, чисто тактические соображения»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о том, почему Рафаэль Варан утратил место в стартовом составе
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему посадил на скамейку запасных Рафаэля Варана и ставит на эту позицию Гарри Магуайра.
«Нет никаких проблем с Вараном. Эти связки я выбрал чисто из тактических соображений. В прошлом сезоне Варан играл, а Магуайр сидел на скамейке запасных. Сейчас Гарри играет очень хорошо и есть внутренняя конкуренция», – объяснил Тен Хаг.
Отметим, что Рафаэль Варан пять из последних шести матчей после травмы начал со скамейки запасных. В том числе – четыре последние встречи подряд.
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