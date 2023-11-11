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  4. ТЕН ХАГ: «Нет никаких проблем с Вараном, чисто тактические соображения»
Англия
11 ноября 2023, 12:13 | Обновлено 11 ноября 2023, 12:25
114
0

ТЕН ХАГ: «Нет никаких проблем с Вараном, чисто тактические соображения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о том, почему Рафаэль Варан утратил место в стартовом составе

11 ноября 2023, 12:13 | Обновлено 11 ноября 2023, 12:25
114
0
ТЕН ХАГ: «Нет никаких проблем с Вараном, чисто тактические соображения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему посадил на скамейку запасных Рафаэля Варана и ставит на эту позицию Гарри Магуайра.

«Нет никаких проблем с Вараном. Эти связки я выбрал чисто из тактических соображений. В прошлом сезоне Варан играл, а Магуайр сидел на скамейке запасных. Сейчас Гарри играет очень хорошо и есть внутренняя конкуренция», – объяснил Тен Хаг.

Отметим, что Рафаэль Варан пять из последних шести матчей после травмы начал со скамейки запасных. В том числе – четыре последние встречи подряд.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Рафаэль Варан Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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