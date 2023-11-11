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11 ноября 2023, 11:15 | Обновлено 11 ноября 2023, 11:16
72
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Не впервые слышу сравнение с Ван Дейком, очень приятно»

Украинский защитник «ЛАСКа» – о том, кто из других защитников является для него примером

11 ноября 2023, 11:15 | Обновлено 11 ноября 2023, 11:16
72
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Не впервые слышу сравнение с Ван Дейком, очень приятно»
ФК ЛАСК. Максим Таловеров

Украинский защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров рассказал, кто из других защитников является для него примером.

‒ Кто из игроков твоей позиции – пример для тебя? Может быть, назовешь ТОП-3?

‒ Сейчас очень много классных игроков выступают на этой позиции. Могу сразу назвать Ван Дейка. Но троих выделить трудно, потому что их гораздо больше.

– Кстати, у тебя есть некоторое сходство с Ван Дейком – вы оба высокие, хорошо действуете в воздухе, неуступчивы, грамотно играете с мячом, имеете длинные волосы. Как тебе сравнение?

– Если честно, я не впервые слышу такие сравнения и мне на самом деле это очень приятно, ведь, как я сказал, для меня это один из лучших центральных защитников в настоящее время, если не лучший прямо сейчас. С другой стороны, не хочу, чтобы меня отождествляли с ним или с кем-то другим. У него ведь своя карьера, а у меня своя и мне нужно еще очень много работать, чтобы достичь его уровня. Так что просто продолжу работать.

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Источник Украинский футбол
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