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Лига Европы
11 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 11 ноября 2023, 10:26
194
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Сейчас все еще проходим период адаптации к новому стилю»

Украинский защитник «ЛАСКа» – об адаптации в австрийском клубе.

11 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 11 ноября 2023, 10:26
194
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Сейчас все еще проходим период адаптации к новому стилю»
ФК ЛАСК. Максим Таловеров

Украинский защитник «ЛАСКа» Максим Таловеров рассказал об адаптации по возвращении в австрийский клуб

‒ Было ли тебе нужно время на адаптацию после возвращения в «ЛАСК»?

– Я возвращался в привычную среду. Коллектив и менеджмент были те же, что и полгода до того, как сначала пришел в аренду зимой. Так что могу сказать, что в коллектив возвращался, как свой. Да, был совершенно новый тренерский штаб. Но, в любом случае, начиная с первого тура молодежного Евро и последующие полтора месяца до подписания нового арендного соглашения, новый тренер Томас Загедер был со мной на контакте. Мы общались почти каждый день. Загедер рассказывал о своих идеях, говорил, что видит меня в своей структуре и стиле игры, которую он хотел поставить команде. Поэтому, когда я уже начал работать под его руководством, благодаря этому регулярному общению мне было ясно, что Томас хочет видеть от меня и от команды.

‒ Насколько ты уже адаптирован в команде?

– Я присоединился к ней летом уже адаптированным на 100%. Но, скорее, мы сейчас как команда все еще проходим период адаптации к новому стилю и новой тактике. Хотя в любом случае мы уже близки к завершающей фазе этого становления. Разбирающиеся в футболе люди прекрасно понимают, что за один или два месяца очень трудно перестроить стиль команды полностью. Считаю, что мы с каждой игрой становимся лучше и растем. Конечно, это еще не предел, но есть признаки того, что мы на верном пути.

‒ После 13 туров австрийской Бундеслиги вы уступаете единоличному лидеру на 4 очка. Реально ли преодолеть это расстояние?

– Этот турнир – очень непредсказуемый в последние 10 лет, но от второй ступени до последней. К сожалению, первое место всегда выигрывал «РБ Зальцбург». Почему, к сожалению, потому, что еще до начала чемпионата все знали, что они победят. Но сейчас я вижу и чувствую, что каждая команда из топ-6 лиги понимает, что способна обыграть «Зальцбург» в очной встрече и многим это удавалось. Если взять топ-3 команды, нам удалось обыграть их на выезде. Также «Штурм» – очень хорошая команда, вот еще недавно у нее был отрыв от «Зальцбурга» в 4 или 7 очков. Каждый из нас понимает, что шансы есть и каждая команда – топ-3 или топ-4 стремится сбросить «Зальцбург» с чемпионской позиции.

‒ В австрийской Бундеслиге достаточно специфическая структура сезона. Можешь объяснить?

‒ Обычно в этом турнире самый важный период сезона — это последние 10 туров, ведь по регламенту мы играем каждый с каждым по две игры, а затем очки делятся пополам, и команды разделяются на две шестерки, а там играют еще по пять игр с прямыми конкурентами. Каким бы ни был отрыв сейчас, потом он станет вдвое меньше. Сейчас всем надоело, что «Зальцбург» – постоянный чемпион, и все очень мотивированы опередить их. Нам важно много работать и не терять очки бессмысленно в течение сезона. Пытаемся побеждать в каждой игре, а подводить итоги будем уже в мае.

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Максим Таловеров ЛАСК Лига Европы чемпионат Австрии по футболу
Источник Украинский футбол
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