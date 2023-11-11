Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 ноября стартует противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В стартовом матче сразятся первый номер украинской сборной Ангелина Калинина и Сюзан Ламенс из Нидерландов. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток. В апреле 2021-го Ангелина обыграла соперницу в третьем раунде грунтового 60-тысячника ITF в Португалии (6:2, 4:6, 6:4).

Во втором поединке игрового дня на корт выйдут Даяна Ястремская и Аранча Рус.