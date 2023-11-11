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  4. Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
11 ноября 2023, 12:00 |
942
2

Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг

11 ноября 2023, 12:00 |
942
2
Ангелина Калинина – Сюзан Ламенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Lietuvos teniso sąjunga. Ангелина Калинина и Сюзан Ламенс

11 ноября стартует противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В стартовом матче сразятся первый номер украинской сборной Ангелина Калинина и Сюзан Ламенс из Нидерландов. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток. В апреле 2021-го Ангелина обыграла соперницу в третьем раунде грунтового 60-тысячника ITF в Португалии (6:2, 4:6, 6:4).

Во втором поединке игрового дня на корт выйдут Даяна Ястремская и Аранча Рус.

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Даяна Ястремская – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известны полуфинальные пары Кубка Билли Джин Кинг
Ангелина Калинина Кубок Билли Джин Кинг Сюзан Ламенс смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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