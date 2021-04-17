Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Португалии, Снигур вылетела

Украинка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом $60 тысяч в Оэйраше (Португалия).

Третья ракетка турнира Калинина переиграла в третьем круге нидерландскую теннисистку Сюзан Ламенс (6:2, 4:6, 6:4), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Матч длился 2,5 часа.

Ранее Ангелина выиграла матч третьего круга у Ольги Саес-Ларра (Испания) в двух сетах (6:3, 6:1), который днем ранее был прерван из-за дождя после первого сета. Соперницей украинки в четвертьфинале станет Ева Герреро-Альварес из Испании.

А вот Дарья Снигур (Украина, 11-й номер посева) на этом же турнире в третьем круге проиграла Лучии Брондзетти (Италия) – 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 15 минут.