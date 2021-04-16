Оэйраш. Снигур вышла в третий круг, Калинина доиграет матч 16 апреля

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Дарья Снигур стартовали на турнире ITF W60 в португальском Оэйраше.

Матч Калининой с испанкой Ольгой Саес-Ларрой перенесён на 16 апреля из-за непогоды. Теннисистки успели сыграть первый сет, который выиграла украинка, а также начать второй.

Еще одна украинка Дарья Снигур в трех сетах выиграла у Франсишки Жорже из Португалии и вышла в третий круг, где встретится с представительницей Италии Лучией Брондзетти.

Оэйраш. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина, 3) – Ольга Саес-Ларра (Испания, Q) – 6:3, 1:0

Дарья Снигур (Украина, 11) – Франсишка Жорже (Португалия, WC) – 5:7, 6:4, 6:1