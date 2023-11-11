ВИДЕО. Довбик получил заслуженное признание от игры EA Sports FC 24
Футболист попал в команду недели от известного футбольного симулятора
Нападающий «Жироны» Артем Довбик забил один гол и отдал две результативные передачи в матче 12-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:2).
Перфоманс украинца не остался незаметным, Довбик попал в команду недели от игры EA Sports FC 24. На тренировке «Жироны» Артем получил персональную карточку от EA с игровым рейтингом 83.
В этом сезоне Артем Довбик провел 13 матчей за «Жирону», отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он входит в тройку лучших игроков Европы по количеству результативных действий за 90 минут (1.39).
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