Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Довбик получил заслуженное признание от игры EA Sports FC 24
Испания
11 ноября 2023, 09:52 |
1209
1

ВИДЕО. Довбик получил заслуженное признание от игры EA Sports FC 24

Футболист попал в команду недели от известного футбольного симулятора

11 ноября 2023, 09:52 |
1209
1
ВИДЕО. Довбик получил заслуженное признание от игры EA Sports FC 24
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Жироны» Артем Довбик забил один гол и отдал две результативные передачи в матче 12-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:2).

Перфоманс украинца не остался незаметным, Довбик попал в команду недели от игры EA Sports FC 24. На тренировке «Жироны» Артем получил персональную карточку от EA с игровым рейтингом 83.

В этом сезоне Артем Довбик провел 13 матчей за «Жирону», отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он входит в тройку лучших игроков Европы по количеству результативных действий за 90 минут (1.39).

По теме:
Райо Вальекано – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Как Цыганков в последний раз сыграл с Райо. Повторит сегодня?
Райо Вальекано – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона киберспорт Артем Довбик символическая сборная EA Sports FC 24
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Футбол | 10 ноября 2023, 14:30 35
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»

Румынский специалист заявил, что в интервью росСМИ рассказывал только про футбол

Семь мячей и гол на 90+7 мин. Атлетик Бильбао выиграл матч-триллер у Сельты
Футбол | 11 ноября 2023, 00:30 0
Семь мячей и гол на 90+7 мин. Атлетик Бильбао выиграл матч-триллер у Сельты
Семь мячей и гол на 90+7 мин. Атлетик Бильбао выиграл матч-триллер у Сельты

Победный гол на 90+7-й минуте забил Алехандро Беренгер с пенальти

ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
Футбол | 11.11.2023, 05:44
ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
Футбол | 10.11.2023, 13:50
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
Футбол | 10.11.2023, 12:20
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
11 легионеров, которые не покинули Китай после окончания эры шальных денег
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
Давай и сегодня парочку,Тёма
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
11.11.2023, 06:35 72
Футбол
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
09.11.2023, 19:44 18
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
Дмитрий ХРИСТИЧ: Удивлялся в детстве, почему в Киеве говорим по-русски
09.11.2023, 09:00 32
Хоккей
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
09.11.2023, 23:56 50
Футбол
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 4
Бокс
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
Стерлингу грозит дисквалификация за видео, которое Челси разместил в TikTok
09.11.2023, 15:26 1
Футбол
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 8
Бокс
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
09.11.2023, 14:42 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем