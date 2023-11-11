ВИДЕО. Довбик получил заслуженное признание от игры EA Sports FC 24

Нападающий «Жироны» Артем Довбик забил один гол и отдал две результативные передачи в матче 12-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:2).

Перфоманс украинца не остался незаметным, Довбик попал в команду недели от игры EA Sports FC 24. На тренировке «Жироны» Артем получил персональную карточку от EA с игровым рейтингом 83.

В этом сезоне Артем Довбик провел 13 матчей за «Жирону», отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он входит в тройку лучших игроков Европы по количеству результативных действий за 90 минут (1.39).